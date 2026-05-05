للمرة الثانية.. مصر للألومنيوم ترفع سعر الطن 5 آلاف جنيه

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار منتجاتها بداية شهر مايو الجاري بقيم تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه في الطن من أرض المصنع.

ورفعت الشركة أسعار منتجاتها لتبلغ 205 ألف جنيه للطن قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بمستويات تراوحت بين 200 و202 ألف جنيه أسعار شهر أبريل الماضي بزيادة نحو 2.4%.

أسعار التسليم

وأشار شركة مصر للألومنيوم إلى إن سعر الطن سيرتفع أيضا بقيمة 850 جنيهًا حال استلام الألومنيوم من مخازن الشركة في منطقة المعصرة، وسيرتفع بقيمة 900 جنيه في الطن حال استلام الألومنيوم من مخازن الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، بدلا من التسليم من المصنع بمحافظة قنا.