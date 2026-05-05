لتعزيز البنية التحتية والتوافق البيئي.. توسعات جديدة بمحطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي

وقّعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، لتنفيذ المرحلة الثالثة من توسعات محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويعزز الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة.



وقع البروتوكول الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس عادل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.



رفع الطاقة الاستيعابية إلى 36 ألف م³ يوميًا



يستهدف البروتوكول زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة بإضافة 12 ألف م³/يوم، لترتفع الطاقة الإجمالية إلى 36 ألف م³/يوم بدلًا من 24 ألف م³/يوم، بما يواكب التوسعات الصناعية الحالية والمستقبلية داخل المدينة.

ويشمل التعاون إنابة الهيئة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في التعاقد على تنفيذ كافة الأعمال اللازمة للتوسعات، بما يضمن استدامة التشغيل والتخلص الآمن من المياه المعالجة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.



دعم المدن الصناعية وجذب الاستثمارات



وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز جاهزية البنية التحتية بمدينة الجلود بالروبيكي، بما يتماشى مع خطط الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

وأشارت إلى أن مدينة الروبيكي تمثل نموذجًا متكاملًا للمدن الصناعية الحديثة، وتسعى الدولة إلى تطويرها لتصبح مدينة صناعية عالمية في المنطقة.



توافق بيئي واستدامة صناعية



وأضافت رئيس الهيئة أن التوسعات الجديدة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوافق البيئي داخل المدينة، من خلال تطبيق أحدث تقنيات معالجة المخلفات السائلة والتخلص الآمن منها، بما يتماشى مع المعايير البيئية المحلية والدولية.

وأكدت أن المشروع يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية النظيفة والمستدامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة.



الإشراف والتنفيذ



من جانبه، أوضح المهندس عادل حسن أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ستتولى الإشراف الكامل على المشروع، بدءًا من إعداد الدراسات الفنية والتصميمات، مرورًا بطرح الأعمال والترسية، وصولًا إلى التنفيذ وتجارب التشغيل والاستلام النهائي.