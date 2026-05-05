قرار جديد من النيابة ضد ياسمينا المصري في سب أشرف زكي

قررت جهات التحقيق بالنزهة، تجديد حبس الفنانة ياسمينا المصري 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، وذلك على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق الفنان أشرف زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك بالنزهة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على الفنانة ياسمينا المصري، على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف وتشهير بحق أشرف زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك بالنزهة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أشرف زكي إلى قسم شرطة النزهة، اتهم فيه الفنانة بنشر منشورات مسيئة عبر حساب يحمل اسم "Yasmina el masri"، تضمنت — وفقًا لما ورد في البلاغ — عبارات اعتبرها سبًا وإساءة وتشهيرًا بحقه.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تتعلق باعتراض الفنانة على بعض القرارات المرتبطة بتصاريح العمل، إلى جانب خلافات بشأن مزاولتها النشاط الفني.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.