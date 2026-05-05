قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد زين لـ الحكومة: متى يتوقف نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية؟

محمد زين الدين، عضو مجلس النواب
محمد زين الدين، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤالا بشأن مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة.


جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025.

وأشار زين الدين، إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2024/2025 تضمن عددا من الملاحظات، وكذلك قدم الحلول اللازمة من خلال توصيات واضحة في كل قطاع من قطاعات الموازنة.

وقال عضو مجلس النواب: لابد أن يكون هناك إرادة حكومية حقيقية للتنفيذ توصيات مجلس النواب، لتحقيق الانضباط المالي المطلوب.

وانتقد النائب نسبة التنفيذ في المشروعات من خلال المباني والتشييد فقط، دون استكمال التجهيزات والتشغيل، قائلا: "يعني هنا مثلا مستشفى نصرف على مبانيها ملايين وبعدين تتعطل علشان شوية أجهزة، أنا هنا بستشهد بموضوع المستشفيات على سبيل المثال، وبالتأكيد فيه أمثلة كتير تاني زي كده".

وتسائل النائب محمد عبد الله زين الدين: إلى متى سيستمر نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية؟، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات والتوصيات بشأن الهيئات الاقتصادية سواء بدمجها أو إعادة هيكلتها حتى تقوم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابع عضو مجلس النواب: "ما يهم المواطن ليس أرقام الموازنة أو الحساب الختامي، ولكن ما يهمه تقديم خدمات لائقة سواء صحة أو تعليم وغيره، وقدرته على توفير احتياجاته بشكل طبيعي.

نسبة رضا المواطن المؤشر الحقيقي لنجاح واستقرار الاقتصاد 

وأكد النائب محمد زين الدين، أن نسبة رضا المواطن وقدرته على تدبير مطالب أسرته هو المؤشر الحقيقي لنجاح واستقرار الاقتصاد، معلنا موافقته على الحساب الختامي مع التأكيد على ضرورة الجدية في تنفيذ التوصيات.

محمد عبد الله زين الدين لجنة الاقتراحات مجلس النواب الحكومة هشام بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

الامم المتحدة

الأمم المتحدة تبدي قلقًا بالغًا من تقارير عن إعدامات خارج القضاء في مالي

الأردن يوقع اتفاقية مع النرويج لتطوير كرة القدم النسوية

الأردن يوقع اتفاقية مع النرويج لتطوير كرة القدم النسوية

عراقجي

عراقجي يغادر اليوم إلى الصين في زيارة خاطفة

بالصور

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد