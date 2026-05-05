النائب محمد زين لـ الحكومة: متى يتوقف نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية؟

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤالا بشأن مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة.



جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025.

وأشار زين الدين، إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2024/2025 تضمن عددا من الملاحظات، وكذلك قدم الحلول اللازمة من خلال توصيات واضحة في كل قطاع من قطاعات الموازنة.

وقال عضو مجلس النواب: لابد أن يكون هناك إرادة حكومية حقيقية للتنفيذ توصيات مجلس النواب، لتحقيق الانضباط المالي المطلوب.

وانتقد النائب نسبة التنفيذ في المشروعات من خلال المباني والتشييد فقط، دون استكمال التجهيزات والتشغيل، قائلا: "يعني هنا مثلا مستشفى نصرف على مبانيها ملايين وبعدين تتعطل علشان شوية أجهزة، أنا هنا بستشهد بموضوع المستشفيات على سبيل المثال، وبالتأكيد فيه أمثلة كتير تاني زي كده".

وتسائل النائب محمد عبد الله زين الدين: إلى متى سيستمر نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية؟، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات والتوصيات بشأن الهيئات الاقتصادية سواء بدمجها أو إعادة هيكلتها حتى تقوم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابع عضو مجلس النواب: "ما يهم المواطن ليس أرقام الموازنة أو الحساب الختامي، ولكن ما يهمه تقديم خدمات لائقة سواء صحة أو تعليم وغيره، وقدرته على توفير احتياجاته بشكل طبيعي.

نسبة رضا المواطن المؤشر الحقيقي لنجاح واستقرار الاقتصاد

وأكد النائب محمد زين الدين، أن نسبة رضا المواطن وقدرته على تدبير مطالب أسرته هو المؤشر الحقيقي لنجاح واستقرار الاقتصاد، معلنا موافقته على الحساب الختامي مع التأكيد على ضرورة الجدية في تنفيذ التوصيات.