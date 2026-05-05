رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية قصوى لتطوير المطارات المصرية باعتبارها الواجهة الأولى لمصر أمام العالم، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة التشغيل وفقاً لما نقلته الأولي.

المطارات واجهة مصر أمام العالم

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات نقلتها القناة الأولى المصرية، أن تطوير المطارات يمثل أولوية استراتيجية، كونها تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لحركة السياحة والاستثمار والتجارة الدولية.

التوسع في مشاركة القطاع الخاص

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة المضي قدمًا في خطط طرح المطارات المصرية للتشغيل والإدارة من خلال القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

تحويل المطارات لمراكز لوجستية

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية قادرة على المنافسة، وجذب المزيد من حركة الطيران والشحن الجوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.