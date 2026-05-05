تحويلات مرورية لإصلاح الباكيات المتضررة من كوبري 6 أكتوبر أعلى ميدان رمسيس

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية، لاستكمال أعمال رفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة من كوبرى 6 أكتوبر أعلى ميدان رمسيس.

يأتي هذا القرار تزامنا مع غلق منزل كوبري باغوص اتجاه كوبري مهمشة منطقة المفارق من أعلى كوبري باغوص، مع توجيه حركة المركبات بالاستكمال تجاه كوبري 6 أكتوبر، وذلك بدءًا من الساعة 12،5 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، لمدة 15 يوما.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.