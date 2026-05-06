المرافعة في محاكمة 22 متهما بخلية الهيكل الإداري في مدينة نصر.. اليوم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري، في القضية رقم 2106 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

ووجه للمتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الحادي والعشرين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين تهمة طلب رشوة لتمرير جواز سفر المتهمة الثالثة، ووجه للمتهمين الأول والثالثة اتهامات بتقديم رشوة لموظف عمومي، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين المشاركة في تزوير محرر رسمي، ووجه لمتهمين اتهامات بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.