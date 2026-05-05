إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

قال الإعلامي الرياضي إيهاب الخطيب إن هناك مفاجأة مرتقبة بشأن مستقبل اللاعب ديانج خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأضاف الخطيب خلال ظهوره في برنامج “خاص مع سيف”، أن النادي الأهلي يواصل العمل بقوة على ملف التدعيمات، متسائلًا: “الأهلي هايجيب مين أحسن من زيزو وبن شرقي وإمام؟”، في إشارة إلى صعوبة تعويض بعض الأسماء البارزة في الكرة المصرية.

وأكد أن الأهلي عاد إلى مساره الصحيح من جديد، موضحًا أن الروح عادت داخل الفريق بعد الفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الحالة الفنية والمعنوية.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي وضعت خطة واضحة لفترة الانتقالات المقبلة، حيث تم تحديد المراكز التي يحتاجها الفريق، وعلى رأسها مركز المهاجم وقلب الدفاع، في إطار الاستعداد لتعزيز الصفوف للموسم الجديد.