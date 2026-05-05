ديمقراطيون في الكونجرس يدعون ترامب إلى الكشف عن بيانات حول أسلحة إسرائيل النووية

دعت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكشف عن معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي، في خطوة تُعد تحدياً لسياسة أمريكية طويلة الأمد تقوم على الغموض حيال هذا الملف، وفق ما أوردته صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب التقرير، وجّه أكثر من عشرين نائباً ديمقراطياً، بقيادة النائب خواكين كاسترو، رسالة رسمية إلى وزير الخارجية الأميركي يطالبون فيها بإنهاء ما وصفوه بـ"الصمت غير المبرر" بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، والتي تُعد من أكثر الملفات حساسية في السياسة الخارجية الأميركية.

وأشار المشرعون في رسالتهم إلى أن استمرار التعتيم على هذا البرنامج يقوّض مصداقية الولايات المتحدة في جهود منع الانتشار النووي، خصوصاً في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع مع إيران.

كما اعتبروا أن غياب الشفافية يعيق دور الكونغرس في الرقابة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات الأمنية.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي لسياسات واشنطن تجاه إسرائيل، حيث يرى بعض الأعضاء أن المعايير المزدوجة في التعامل مع الملف النووي تضعف موقف الولايات المتحدة في مطالبة دول أخرى، مثل إيران، بالامتثال للقيود الدولية.

كما يلفت التقرير إلى أن هذه المطالب تمثل تحولاً ملحوظاً عن نهج تقليدي استمر لعقود، منذ اتفاق غير معلن يعود إلى أواخر ستينيات القرن الماضي بين واشنطن وتل أبيب يقضي بالإبقاء على الغموض حول الترسانة النووية الإسرائيلية.

وفي المقابل، لم تصدر إدارة ترامب تعليقاً رسمياً فورياً على هذه المطالب، في وقت تشير فيه تقديرات إلى وجود نقاشات داخلية بشأن تداعيات الكشف المحتمل عن هذه المعلومات، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والاعتبارات الاستراتيجية المرتبطة بأمن إسرائيل.