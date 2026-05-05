شبكة تجسس.. الفيدرالي الروسي يعتقل مقيماً بتهمة جمع معلومات لصالح أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) عن القبض على شخص مقيم في مدينة كورسك، للاشتباه في تورطه في جمع ونقل معلومات حساسة إلى جهات أوكرانية، في إطار ما وصفه بمحاولة تجسس تستهدف الأمن القومي الروسي.



وذكر الجهاز، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام روسية، أن المشتبه به كان يقوم برصد تحركات وحدات عسكرية ومواقع حيوية داخل الأراضي الروسية، قبل تمرير هذه المعلومات إلى أجهزة استخبارات تابعة لـأوكرانيا.

وأضاف البيان أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المتهم أو مدة نشاطه.



وأوضح البيان أن السلطات فتحت تحقيقًا جنائيًا بحق المتهم بتهمة “الخيانة العظمى” والتعاون مع جهة أجنبية، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لفترات طويلة وفق القوانين الروسية.



ويأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا، خاصة في المناطق الحدودية مثل كورسك، التي شهدت في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية متكررة، من بينها هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات تسلل.



وتؤكد موسكو بشكل متكرر أنها أحبطت عدة محاولات تجسس وتخريب داخل أراضيها منذ اندلاع الحرب مع كييف في فبراير 2022، متهمة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء تلك الأنشطة، في حين تنفي كييف عادة هذه الاتهامات أو تلتزم الصمت حيالها.