قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيخ خالد الجندي: أركان الإسلام ليست 5 فقط
على الرغم من التصعيد.. مطار دبي الرئيسي يعود إلى العمل بكامل طاقته
الأهلي يواجه إنبي في اختبار جديد بالدوري.. تاريخ ثقيل وقائمة قوية قبل الصدام المرتقب
تهديد مباشر لأمن الشعوب.. الأزهر يدين العدوان الإيراني على دولة الإمارات
إسبانيا تحذر من تداعيات عالمية لأزمة مضيق هرمز .. وتؤكد رفضها لأي تدخل عسكري
مصر تعلن رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية
قوات الاحتلال تقتحم حي أم الشرايط في مدينة البيرة بـ رام الله
أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات
مصر تتوج ببطولة أفريقيا للانزلاق بالقاهرة .. وختام مميز بحضور قيادات القارة
القبض على زوج البلوجر دنيا فؤاد في تبرعات الكانسر
المدمرة مايكل مورفي في قلب التصعيد.. واشنطن تواصل الضغط البحري على إيران
بلاغ رسمي ضد دنيا فؤاد | تطور صادم في تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستضيف فعالية دولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

تستضيف مصر فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (World Travel & Tourism Council – WTTC)، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري، بمشاركة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بعنوان "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل".

وتُقام الفعالية على متن إحدى البواخر التابعة لمجموعة Abercrombie & Kent، في رحلة بحرية تعبر قناة السويس، مروراً بعدد من المدن والموانئ المصرية الأخرى.

 ٣٠٠ قائد من صناع السياحة والسفر

ومن المُقرر أن يشارك في الحدث Manfredi Lefebvre رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، إلى جانب 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع السياحي الحكومي والخاص في مصر.

ومن جانبه، أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خالص شكره وتقديره للسيد Manfredi Lefebvre، وللمجلس العالمي للسياحة والسفر، ولشركة Abercrombie & Kent، وفرق العمل التابعة لهما، على مساهماتهم الفاعلة والجهود التي بذلوها في تنظيم هذا الحدث الدولي الهام.

وأكد السيد الوزير أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس المكانة البارزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، والثقة المتزايدة من كبرى المؤسسات الدولية فيما تنعم به مصر من أمن واستقرار، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، فضلاً عما تزخر به من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، بما يدعم جهود الترويج للمقصد المصري.

وأضاف أن هذا الحدث يمثل منصة دولية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صناع القرار في قطاع السياحة العالمي، مشيراً إلى أن برنامج الفعالية يتضمن عدداً من الجلسات الحوارية، التي تهدف إلى تبادل الرؤى وصياغة التوجهات المستقبلية لقطاع السياحة والسفر على المستوى الدولي.

وقد تم الاتفاق على استضافة مصر لهذه الفعالية الدولية خلال لقاء السيد شريف فتحي بالسيد Manfredi Lefebvre ، وذلك قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير. كما أعقب ذلك لقاء آخر للسيد الوزير مع السيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، خلال زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد في يناير الماضي، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ46 للمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، حيث تم خلال اللقاء بحث الترتيبات التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لهذه الفعالية.

ويُعد المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) من أبرز المنظمات الدولية المُمثلة للقطاع السياحي الخاص على مستوى العالم، حيث يضم في عضويته رؤساء تنفيذيين لكبرى شركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات والمنشآت الفندقية، وشركات البرمجيات، وغيرها والتي تعمل بالتعاون مع الحكومات على دعم نمو القطاع وتعزيز استدامته.
 

مصر العالمي للسياحة والسفر WTTC السياحة سياحة وزارة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء غدا عن قرية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية: عمال مصر قاطرة التنمية والدولة توفر لهم حياة كريمة باعتبارها حقا أصيلا

خضروات ..ارشيفيه

كيلو الطماطم بـ25 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات بأسواق الوادي الجديد

بالصور

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد