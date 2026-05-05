محافظ الأقصر يتفقد مشروعات القرنة ويوجه بسرعة استكمال كورنيش البر الغربي وتطوير الخدمات الصحية

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة القرنة، يرافقه أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة القرنة، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

واستهل محافظ الأقصر جولته بتفقد الترعة الواقعة بطريق مصر – أسوان الزراعي الغربي ، حيث استمع إلى مطالب أهالي المنطقة بشأن تعلية السور على حافة الترعة لتوسعة الطريق ، موجّهًا بإعداد مخاطبات لمديرية الموارد المائية والري لبحث إمكانية التنفيذ.

كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مدرسة وادي الملوك الإبتدائية ، بحضور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث وجّه بسرعة البدء في مشروع إحلال وتجديد المدرسة .

ويشمل المشروع إنشاء مبنى جديد بدلاً من المبنى الصادر له قرار إزالة، بإجمالي 34 فصلًا، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل 14 فصلًا قائمًا، لتصل الطاقة الاستيعابية للمدرسة إلى 48 فصلًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 30.3 مليون جنيه، على أن يبدأ التنفيذ عقب انتهاء امتحانات نهاية العام.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ الأقصر أعمال المرحلة الأخيرة من كورنيش البر الغربي، والتي تمتد في الاتجاه الجنوبي بطول 530 مترًا، حيث تابع أعمال تنفيذ الأرصفة وأعمدة الإنارة والبرجولات وغرف الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء غرف الأمن وكاميرات المراقبة، موجّهًا بسرعة استكمال المشروع والانتهاء من أعمال رصف وتسوية الطريق فور الانتهاء من المرافق، وذلك بحضور المهندس سعد مصطفى مسئول المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.

واختتم محافظ الأقصر جولته بزيارة مستشفى القرنة المركزي، حيث تفقد قسم الكلى الصناعية، ووجّه بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والعمل على تذليل أي معوقات لضمان تقديم رعاية صحية لائقة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظة الأقصر على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، وتسريع وتيرة العمل بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.