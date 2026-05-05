عبدالعاطي: استمرار التصعيد يهدد بجر المنطقة إلى حالة من الفوضى ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين

أخبار العالم

أ ش أ
أ ش أ

 أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن استمرار التصعيد يهدد بجر منطقة الشرق الأوسط بأسرها إلى حالة من الفوضى التي ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية جرت، اليوم /الثلاثاء/، بين وزير الخارجية وكل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سلسلة الاتصالات المكثفة جاءت في إطار متابعة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر الراهنة.

وشدد وزير الخارجية، خلال الاتصالات، على الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد والناجع لمعالجة الأزمات والخلافات وتجنيب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.

وحذر وزير الخارجية، في هذا السياق، من التداعيات البالغة الخطورة لاستمرار وتيرة التصعيد، لافتا إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر.

كما شدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة، مجددا التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتغليب المسار الدبلوماسي للحفاظ على مقدرات شعوب المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على تضامن مصر الكامل مع دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها.

