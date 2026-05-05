قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنيه الجديد يظهر في الأسواق.. وخطة لطرح عملة الـ2 جنيه قريبًا
عبدالعاطي: استمرار التصعيد يهدد بجر المنطقة إلى حالة من الفوضى ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين
الحكومة: التوافق على قيد 20 شركة في البورصة
الشيخ خالد الجندي: أركان الإسلام ليست 5 فقط
على الرغم من التصعيد.. مطار دبي الرئيسي يعود إلى العمل بكامل طاقته
الأهلي يواجه إنبي في اختبار جديد بالدوري.. تاريخ ثقيل وقائمة قوية قبل الصدام المرتقب
تهديد مباشر لأمن الشعوب.. الأزهر يدين العدوان الإيراني على دولة الإمارات
إسبانيا تحذر من تداعيات عالمية لأزمة مضيق هرمز .. وتؤكد رفضها لأي تدخل عسكري
مصر تعلن رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية
قوات الاحتلال تقتحم حي أم الشرايط في مدينة البيرة بـ رام الله
أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات
مصر تتوج ببطولة أفريقيا للانزلاق بالقاهرة .. وختام مميز بحضور قيادات القارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة الليلة

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. 

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المراكز المتقدمة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، حيث يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الأهلي والزمالك، والإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

ويعتمد الفريق على نتائجه القوية خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لخطف الصدارة إذا تعثرت الفرق المنافسة.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه بين الكبار. ويطمح الفريق في الحفاظ على تواجده ضمن المربع الذهبي، من أجل ضمان فرصة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل.

أهمية المباراة للفريقين

تمثل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، حيث يسعى بيراميدز لحصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة القمة، بينما يتطلع سيراميكا كليوباترا إلى تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المنافسين، وتعزيز فرصه القارية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة في ظل تقارب المستوى والطموح بين الفريقين.

القناة الناقلة للمباراة

يمكن متابعة اللقاء المرتقب بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر قناة “أون سبورت بلس”، التي تنقل أحداث المباراة بشكل مباشر، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

الدولار بكام الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

المونوريل

هدية للمصريين| موعد تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. تفاصيل

عيد الأضحى2026

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات فلكياً

بالصور

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد