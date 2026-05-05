قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: لن نتسامح مع أية محاولات إيرانية لزعزعة استقرار بريطانيا
تفاصيل تورط إثيوبيا في قصف مطار الخرطوم الدولي
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
وزير الخارجية: نتطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات

تنفيذ أعمال تشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري حول القاهرة
تنفيذ أعمال تشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري حول القاهرة
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تنفيذ أعمال تشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، لتحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالوضع البيئي في المحاور والطرق الرئيسية. وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعزيز مستهدفات رؤية مصر 2030 في الاستدامة البيئية والارتقاء بالشكل الحضري وتعزيز المساحات الخضراء .

حيث استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم تقريراً قدمه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنميه المحلية المتكاملة حول التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، والذي أسفر عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة متكاملة للتوسع في المسطحات الخضراء لتشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري .

وأوضح التقرير أن الأعمال المنفذة شملت قطاع 8 أمام محطة المعالجة بجوار "سلم مرسيدس" في الاتجاه المؤدي إلى المنيب ، وقطاع مثلث مذكور بعد كوبري المشير في الاتجاه المؤدي إلى المنيب ، حيث تم توريد عدد من الأصناف المختلفة من الأشجار بعدد (388) من أشجار التيكوما  عدد (292) من أشجار جاكرندا وعدد (195) من أشجار كايا بما يسهم في تحسين الصورة البصرية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية تكويد وحصر جميع الأشجار التي يتم زراعتها فى إطار المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية وضمان الحفاظ عليها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية بالإضافة إلي المتابعة الدورية من قبل الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات البيئية وذلك لضمان الحفاظ على الأشجار الموردة وربطها بالمنظومة الرقمية للمبادرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلي تواصل أعمال التشجير والتجميل تباعاً لتشمل مختلف الطرق والمحاور بمحافظات القاهرة الكبرى.

كما شددت وزيرة التنمية المحلي  والبيئة على أن هذه المبادرة لا تهدف فقط للجانب الجمالي، بل ترتكز على آلية استدامة دقيقة تضمن الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة على جانبي الطرق والمحاور.

وفى السياق ذاته وافقت الدكتورة منال عوض، على زيادة نصيب محافظة الدقهلية من شتلات الأشجار ضمن المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة المنفذة بالمحافظة حالياً بما يساهم فى تحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالوضع البيئي، وتوفير مناخ صحي لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بناءً على التقرير الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن احتياج المحافظة لمزيد من الشتلات لزراعتها بالمنشآت التعليمية ومراكز الشباب والرياضة، وتحسين البيئة المدرسية.

وأوضح التقرير أن الموافقة شملت توريد إجمالي (8410) شجرة من أصناف متنوعة، تم اختيارها لضمان الاستدامة البيئية، وجاءت الأصناف الموردة عدد ( 3350) اكاسيا وعدد (2000) لبخ وعدد (110) كايا وعدد (2950) أبو المكارم.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم البدء اليوم الثلاثاء فى توريد الأصناف المشار إليها ، وشددت على ضرورة توجيه المختصين بالمحافظة نحو تجهيز أماكن الزراعة المستهدفة وأعمال "الـجور" قبل موعد الاستلام، لضمان سرعة التنفيذ ، كما تم التنسيق بين اللجنة المركزية بديوان عام الوزارة واللجنة الفرعية بديوان عام المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لنقل أحداث التوريد والزراعة بما يضمن المتابعة الدقيقة لأعمال التشجير.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة والارتقاء بالشكل الحضري تنفيذ أعمال تشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري حول القاهرة التشجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

علاقات

تحذيرات من الكبت العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والسلوك لدى الأطفال.. فيديو

دول الخليج

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تؤكد دائما أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي ورئيس الإمارات

حماة الوطن: القيادة السياسية المصرية ترفض أي اعتداء على دول الخليج

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد