شريف باشا : أولوية دعم الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية

افتتح الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص قطاع الصحة بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

وتناول الاجتماع استعراض موازنات الجهات الحيوية ومنها ديوان عام الوزارة وأمانة الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة وصناديق الطوارئ والتعويضات وهيئتي التأمين الصحي والإسعاف.

ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه الاستثمارات

وأكد رئيس اللجنة أن الاجتماع يهدف لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه الاستثمارات نحو الركائز الأساسية للخدمة الطبية مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير جودة الخدمات الوقائية والعلاجية.

وشدد المشاركون على ضرورة إرساء قواعد الحوكمة والرقابة على الأداء المالي لضمان كفاءة الإنفاق وتجنب الازدواجية بين الهيئات المختلفة بما يحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة.

واختتمت الجلسة بدعوة ممثلي القطاعات الصحية لعرض مؤشرات الأداء وتقديرات الموازنة الجديدة مقارنة بالعام السابق مع توضيح البنود المطلوب دعمها وصولا لتوصيات تدعم اتخاذ القرار الرشيد.