مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها السكة بطوخ

لقيت طالبة مصرعها اثر تعرضها لحادث اصطدام قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، خلف وحدة المرور بمدينة طوخ وتم نقل الجثة الى مستشفى طوخ المركزى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.



تلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بسيدة خلف وحدة المرور بدائرة المركز .



وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن المتوفاة تُدعى ” حبيبة ا ع ” ، تبلغ من العمر 18 عاماً طالبة، ومقيمة بقرية السفاينة التابعة لمركز طوخ وتبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وقوع الحادث نتيجة الإصابات البالغة التي تعرضت لها.



وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى طوخ المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح الدفن.