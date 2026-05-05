جلسة ساخنة بـ«تضامن النواب».. أسئلة حادة حول “القومي للسكان” ومطالب بمراجعة الأداء قبل اعتماد الموازنة

شهدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، جلسة ساخنة اليوم، برئاسة النائبة راندا مصطفى، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، مساعد وزير الصحة لشؤون السكان.



وخلال الاجتماع، وجّه عدد من النواب تساؤلات حادة بشأن دور المجلس على أرض الواقع، وأسباب عدم تعيين مقرر للمجلس القومي للسكان منذ نحو 5 سنوات، رغم توصيات اللجنة السابقة خلال مناقشة موازنة العام الماضي بضرورة الإسراع في هذا الإجراء لتنفيذ سياسات المجلس.

جدل برلماني واسع حول أداء المجلس القومي للسكان

وانتقد أعضاء اللجنة ما وصفوه بضعف انعكاس سياسات المجلس على المؤشرات السكانية، مطالبين بضرورة الوقوف على تقييم حقيقي للأداء خلال الفترة الماضية.



وقررت اللجنة إرجاء الموافقة على مشروع الموازنة، لحين اطلاع أعضائها على التقارير التفصيلية التي طلبتها بشأن أداء المجلس، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمناقشتها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الموازنة.