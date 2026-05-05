التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة

أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن استعدادات الوزارة لموسم الحج هذا العام على أعلى مستوى.

وقال عبد الموجود في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 "المذاع على قناة " الحياة"، :" أول فوج من أفواج حجاج الجمعيات الاهلية يغادر الجمعة المقبل ".

وتابع “بعثة الوزارة غادرت للمملكة العربية السعودية لمراجعة كل الاستعدادات الخاصة باستقبال أفواج حجاج الجمعيات الاهلية”.

وأكمل عبد الموجود :" نحرص على تقديم افضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية"، مضيفا:" آخر فوج يغادر للسعودية سيكون في يوم 21 مايو ".

وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، واستعدادًا لانطلاق رحلات الحج البري لموسم 1447هـ، أكدت الغرفة على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج البري بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للحج الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

الالتزام الدقيق ببيانات حجاج السياحة

وأوضحت الغرفة أن ذلك يأتي في ضوء ما ورد من وزارة السياحة والآثار بشأن أهمية الالتزام الدقيق ببيانات الاستعداد المسبق، إلى جانب متابعة حركة الأتوبيسات على طول خط السير، لما لهذه البيانات من دور محوري في تنظيم الرحلات وضمان سلاسة التنفيذ.

