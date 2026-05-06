ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027 في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

تحصل سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 105 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

زودت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية، وبها مصابيح LED محدثة، وبها 7 مقاعد، وفرش قماش، ويمكن طي مقاعد الصف الثاني والثالث لزيادة مساحة التخزين، وبها شاشة وسطية مقاس 7 بوصة، وبها عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك، وبها شاشة LCD للعدادات، وبها وسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، ونظام التوقف الطارئ.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

سعر نسخة فيس ليفت بتصميم جديد وشبكة أمامية ومصابيح LED محدثة، وبها 7 مقاعد، فرش قماش، طي مقاعد الصف الثاني والثالث لزيادة مساحة التخزين، وبها شاشة وسطية 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، تشغيل/إيقاف المحرك، شاشة LCD، وبها وسائد هوائية، نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD)، ونظام التوقف الطارئ.

سعر ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 525 ألف جنيه .