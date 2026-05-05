تشاد.. مقتل 23 جنديا في هجوم شنته بوكو حرام

أعلن الجيش في تشاد مقتل 23 من جنوده في هجوم مسلح استهدف موقعًا عسكريًا في منطقة حدودية، نُسب إلى جماعة بوكو حرام، في حادثة تعكس استمرار التهديدات الأمنية التي تواجهها دول حوض بحيرة تشاد، رغم العمليات العسكرية المتواصلة ضد التنظيمات المتطرفة في المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن الجيش التشادي أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من الليل، عندما شن مسلحون هجومًا مباغتًا على موقع عسكري متقدم، مستخدمين أسلحة خفيفة ومتوسطة. وأضاف البيان أن القوات تصدت للهجوم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجنود، إلى جانب خسائر في صفوف المهاجمين، دون تحديد حصيلتهم الدقيقة.

وأشار الجيش إلى أن وحدات إضافية تم إرسالها إلى المنطقة لتعزيز الأمن وملاحقة العناصر المنفذة للهجوم، في إطار عمليات تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الهجمات التي تستهدف القوات المنتشرة في المناطق الحدودية الوعرة. كما أكد أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الهجوم وظروفه.

وتشهد منطقة حوض بحيرة تشاد منذ سنوات نشاطًا متكررًا لجماعات مسلحة، أبرزها بوكو حرام وتنظيمات منشقة عنها، حيث تستغل هذه الجماعات التضاريس الصعبة وضعف السيطرة الأمنية في بعض المناطق لتنفيذ هجمات ضد الجيش والمدنيين على حد سواء. وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مئات الآلاف في تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون.