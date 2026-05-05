إحالة أوراق المتهم بقـ تل ربة منزل والشروع في قـ تل زوجها وابنتهما بالشرقية للمفتي
تحفظ دفاعي من سموحة والزمالك بعد مرور 35 دقيقة
باكستان تتحرك لاحتواء الأزمة.. دعوات للتهدئة وتفاؤل بتقدم محادثات واشنطن وطهران
مصادر لـ صدى البلد: وزير الصحة يستقبل جثمان الفنان هاني شاكر في مطار القاهرة
مباريات الحسم بالدوري| أحمد موسى: التحكيم المصري بخير
أحمد موسى: مصر قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لدول الخليج
من علامة الجزاء.. زيزو يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى إنبي
وزير التموين يُصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير
الداخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تستهدف زعزعة الاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ألمانيا تدعو إلى تعزيز عاجل للمساعدات الإنسانية في غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

وزير الخارجية الألماني
القسم الخارجي

دعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية بشكل عاجل في قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية هناك، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية الحالية لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية في سياق تحركات دبلوماسية أوروبية متصاعدة تهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث شدد على أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تكون لضمان وصول الإمدادات الأساسية من غذاء ودواء ووقود إلى المدنيين دون عوائق. 

وأكد أن “الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل التأجيل”، داعيًا إلى تنسيق دولي أكثر فاعلية لتسهيل عمليات الإغاثة.

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار التدهور الإنساني في القطاع، نتيجة القيود المفروضة على حركة الإمدادات وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا. وتشير تقارير منظمات دولية إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى تضرر واسع للبنية التحتية الصحية، ما يزيد من تعقيد الاستجابة الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية الألماني أن بلاده تعمل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين على زيادة حجم الدعم المقدم عبر القنوات الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية ضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني. كما دعا إلى فتح ممرات آمنة تسمح بوصول المساعدات بشكل مستدام ومنتظم.

وتلعب وزارة الخارجية الألمانية دورًا نشطًا في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة، حيث شاركت في عدة مبادرات أوروبية ودولية تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك دعم برامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

كما شدد الوزير على أن الحلول الإنسانية وحدها لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة، مؤكدًا أن التهدئة السياسية تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. 

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية.

من جانبها، تواصل منظمات الإغاثة الدولية التحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل سريع، في ظل محدودية الموارد وصعوبة الوصول إلى السكان المحتاجين، مما يزيد من الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك بشكل أكثر حسمًا.

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

تحول تاريخي في التأمينات.. رئيس النواب: نظام جديد ينهي فوضى 40 عامًا

بسبب مكان انتظار السيارة.. ضبط مهندس تعدى على جارته بالنزهة

سافر لخدمة الحجاج.. وفاة شاب بأزمة قلبية في مكة

عايزة مشاهدات وفلوس.. ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة بالإسكندرية

ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
نقابة الإعلاميين
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترب وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

