ألمانيا تدعو إلى تعزيز عاجل للمساعدات الإنسانية في غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

دعا وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية بشكل عاجل في قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية هناك، مؤكدًا أن الاستجابة الدولية الحالية لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية في سياق تحركات دبلوماسية أوروبية متصاعدة تهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث شدد على أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تكون لضمان وصول الإمدادات الأساسية من غذاء ودواء ووقود إلى المدنيين دون عوائق.

وأكد أن “الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل التأجيل”، داعيًا إلى تنسيق دولي أكثر فاعلية لتسهيل عمليات الإغاثة.

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار التدهور الإنساني في القطاع، نتيجة القيود المفروضة على حركة الإمدادات وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا. وتشير تقارير منظمات دولية إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى تضرر واسع للبنية التحتية الصحية، ما يزيد من تعقيد الاستجابة الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية الألماني أن بلاده تعمل بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين على زيادة حجم الدعم المقدم عبر القنوات الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية ضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني. كما دعا إلى فتح ممرات آمنة تسمح بوصول المساعدات بشكل مستدام ومنتظم.

وتلعب وزارة الخارجية الألمانية دورًا نشطًا في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالأزمة، حيث شاركت في عدة مبادرات أوروبية ودولية تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك دعم برامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

كما شدد الوزير على أن الحلول الإنسانية وحدها لا تكفي لمعالجة جذور الأزمة، مؤكدًا أن التهدئة السياسية تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية.

من جانبها، تواصل منظمات الإغاثة الدولية التحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل سريع، في ظل محدودية الموارد وصعوبة الوصول إلى السكان المحتاجين، مما يزيد من الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك بشكل أكثر حسمًا.