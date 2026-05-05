قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إثيوبيا متورطة في العدوان على دولة السودان
إحالة أوراق المتهم بقـ تل ربة منزل والشروع في قـ تل زوجها وابنتهما بالشرقية للمفتي
تحفظ دفاعي من سموحة والزمالك بعد مرور 35 دقيقة
باكستان تتحرك لاحتواء الأزمة.. دعوات للتهدئة وتفاؤل بتقدم محادثات واشنطن وطهران
مصادر لـ صدى البلد: وزير الصحة يستقبل جثمان الفنان هاني شاكر في مطار القاهرة
مباريات الحسم بالدوري| أحمد موسى: التحكيم المصري بخير
أحمد موسى: مصر قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لدول الخليج
من علامة الجزاء.. زيزو يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى إنبي
وزير التموين يُصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصادر لـ صدى البلد: وزير الصحة يستقبل جثمان الفنان هاني شاكر في مطار القاهرة

هاني شاكر
هاني شاكر
نورهان خفاجي

يصل بعد قليل إلى مطار القاهرة الدولي، جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، قادما من العاصمة الفرنسية باريس، برفقة أسرته، بعدما وافته المنيه الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

 وزير الصحة يستقبل جثمان الفنان هاني شاكر في مطار القاهرة

بحسب مصادر في مطار القاهرة، صرحت لصدى البلد، أنه من المنتظر أن يستقبل الجثمان في مطار القاهرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأيضا المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، حيث تربطه علاقة نسب مع زوجة الفنان هاني شاكر.

ويصل جثمان هاني شاكر، على متن طائرة الناقل الوطني مصر للطيران، القادمة من فرنسا، في تمام التاسعة مساء، وسط تسهيلات خاصة من السفارة المصرية هناك، إلى جانب التسهيلات الخاصة في مطار القاهرة من قبل قيادات المطار.

من المنتظر، أن يتم تشييع الجثمان غدا الأربعاء، من أحد المساجد بالقاهرة، وسط حالة حداد عام في الوسط الفني.

وتوفى، الفنان الكبير هانى شاكر، ظهر الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وكان هانى شاكر قد نُقل فى وقت سابق إلى أحد المستشفيات فى باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف فى أعقاب الجراحة.

هاني شاكر جثمان مطار القاهرة الدولي باريس وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

هشام بدوي

تحول تاريخي في التأمينات.. رئيس النواب: نظام جديد ينهي فوضى 40 عامًا

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل للإخوة غير الأشقاء نصيب في التركة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بعد صلاة المغرب

ماذا قال الرسول بعد صلاة المغرب؟.. 4 كلمات للنجاة من نار جهنم

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: برّ الوالدين يعدل أجر الحج والعمرة والجهاد

بالصور

ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون

تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد