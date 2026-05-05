مصادر لـ صدى البلد: وزير الصحة يستقبل جثمان الفنان هاني شاكر في مطار القاهرة

يصل بعد قليل إلى مطار القاهرة الدولي، جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، قادما من العاصمة الفرنسية باريس، برفقة أسرته، بعدما وافته المنيه الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

وزير الصحة يستقبل جثمان الفنان هاني شاكر في مطار القاهرة

بحسب مصادر في مطار القاهرة، صرحت لصدى البلد، أنه من المنتظر أن يستقبل الجثمان في مطار القاهرة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأيضا المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، حيث تربطه علاقة نسب مع زوجة الفنان هاني شاكر.

ويصل جثمان هاني شاكر، على متن طائرة الناقل الوطني مصر للطيران، القادمة من فرنسا، في تمام التاسعة مساء، وسط تسهيلات خاصة من السفارة المصرية هناك، إلى جانب التسهيلات الخاصة في مطار القاهرة من قبل قيادات المطار.

من المنتظر، أن يتم تشييع الجثمان غدا الأربعاء، من أحد المساجد بالقاهرة، وسط حالة حداد عام في الوسط الفني.

وتوفى، الفنان الكبير هانى شاكر، ظهر الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وكان هانى شاكر قد نُقل فى وقت سابق إلى أحد المستشفيات فى باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف فى أعقاب الجراحة.