عرض فيلم مشاكل داخلية بمهرجان Short Film Breaks

يشارك فيلم “مشاكل داخلية - 32B” للمخرج محمد طاهر في مسابقة أفضل فيلم دولي ضمن فعاليات Short Film Breaks.



ويأتي اختيار الفيلم للمنافسة في إطار اهتمام المهرجان بالأعمال السينمائية القصيرة ذات الطابع الإنساني والدرامي، حيث يتنافس ضمن مجموعة من الأفلام الدولية المشاركة في المسابقة الرسمية.



الفيلم تم عرضه مؤخرا في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته الـ12 في حضور صناعه.



ونظمت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة جلسة نقاشية بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟، وأقيمت داخل المتحف اليوناني الروماني.



شهدت الجلسة مشاركة الفنان محمد ممدوح، والكاتب والسيناريست هيثم دبور، والمخرج محمد طاهر، والممثلة جيسيكا حسام الدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، من بينهم جيرمان حداد، وأروى البغدادي، وأدارت الجلسة الفنانة هنا شيحة.