محمد صالح: موقف مصر تجاه الإمارات يعكس قوة الدولة وثباتها في مواجهة التهديدات الإقليمية

قال الدكتور محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدانة استهداف الإمارات تمثل موقفًا وطنيًا وقوميًا واضحًا، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الدول العربية الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات تهدد أمنها واستقرارها.



وأكد صالح أن تأكيد الرئيس على أن أمن الإمارات ودول الخليج خط أحمر يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، ورسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الخليج.

وأضاف أن مصر، بحكم ثقلها الإقليمي والتاريخي، تتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على توازن المنطقة ومنع انزلاقها إلى مزيد من التوترات.

إدانة العدوان الإيراني على الإمارات

وأشار إلى أن إدانة العدوان الإيراني على الإمارات تأتي في إطار موقف مصري ثابت يرفض أي سياسات توسعية أو تدخلات من شأنها زعزعة استقرار الدول العربية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول.



وأوضح القيادي بحماة الوطن أن العلاقات المصرية الإماراتية ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل هي شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتاريخ المشترك، ما يجعل الدفاع عنها واجبًا قوميًّا.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق العربي المشترك، سواء سياسيًا أو أمنيًا، لمواجهة التحديات المتصاعدة، لافتًا إلى أن وحدة الصف العربي هي الضمانة الحقيقية لحماية مقدرات الشعوب.

واختتم صالح تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل جهد عربي يسعى لتحقيق الاستقرار والسلام، وأن موقفها من دعم الإمارات هو انعكاس لثوابت لا تتغير.