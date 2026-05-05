وزيرا الصحة والطيران في الاستقبال .. جثمان هاني شاكر يصل مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، قادما من العاصمة الفرنسية باريس، برفقة أسرته، بعدما وافته المنيه الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض.

وصل جثمان هاني شاكر، على متن طائرة الناقل الوطني مصر للطيران، القادمة من فرنسا، وسط تسهيلات خاصة من السفارة المصرية هناك. وكان في استقباله بالمطار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين والفنان مصطفى كامل نفيب المهن الموسيقية.

من المنتظر، أن يتم تشييع الجثمان غدا الأربعاء، من أحد المساجد بالقاهرة، وسط حالة حداد عام في الوسط الفني.

وتوفى، الفنان الكبير هانى شاكر، ظهر الأحد الماضي بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وكان هانى شاكر قد نُقل فى وقت سابق إلى أحد المستشفيات فى باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف فى أعقاب الجراحة.