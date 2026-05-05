قطر تدين استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي

أدانت دولة قطر استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان بطائرات مسيرة، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أودته وكالة الأنباء القطرية- اليوم الثلاثاء، رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، مجددة دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

كما جددت الوزارة القطرية، موقف دولة قطر الداعي إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في السلام والتنمية والازدهار.