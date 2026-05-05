تفاصيل قسم Cannes Classics بمهرجان كان السينمائي 79

أعلن مهرجان كان السينمائي الـ79 عن تفاصيل قسم Cannes Classics بحضور كل من بروس ديرن ولورا ديرن، وجييرمو ديل تورو، وأرتافازد بيليشيان، وداريو أرجينتو، وجيرزي سكوليموفسكي، إلى جانب عرض فيلمين معاصرين (من بينهما فيلم يستكشف حياة ميشيل فيرك).



وجاء في بيان صحفي عن المهرجان: قبل ما يقرب من عشرين عامًا، وفي وقت كانت فيه علاقة السينما المعاصرة بذاكرتها على وشك أن تتغير بفعل الصعود المتزايد للتكنولوجيا الرقمية، أطلق مهرجان كان السينمائي قسم “Cannes Classics”، المخصص لعرض جهود الحفظ والترميم التي تقوم بها شركات الإنتاج، وأصحاب الحقوق، وأرشيفات الأفلام، والسينماتيك، والأرشيفات الوطنية حول العالم.



وأصبح هذا القسم اليوم جزءًا أساسيًا من الاختيار الرسمي، حيث يقدم نسخًا مرممة من الأفلام الكلاسيكية، إلى جانب أفلام وثائقية تتناول تاريخها. وتشهد أعمال الترميم ازدهارًا في مختلف القارات، ما يكشف عن حيوية متجددة في الظلال، والأبيض والأسود، والألوان التي تميزت بها بدايات السينما.



وإذ يلهم العديد من المبادرات حول العالم، يواصل “Cannes Classics” رحلته عبر تاريخ السينما، مقدمًا روائع معترف بها إلى جانب أعمال نادرة تعود مجددًا إلى الشاشة الكبيرة. ويُعرض هذا البرنامج المتنوع، الذي يجمع بين الأفلام الروائية والوثائقية، في مسرح بونويل، ومسرح أنييس فاردا، وسينما الشاطئ.



وانطلاقًا من سعي مهرجان كان لإبهار جمهور اليوم في علاقته بذاكرة السينما، يضع “Cannes Classics” مكانة المهرجان العالمية في خدمة إعادة اكتشاف الأفلام، من خلال دعم مختلف أشكال إعادة طرح الأعمال الكلاسيكية.