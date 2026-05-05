هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

يعد زيت بذور اليقطين من المواد الطبيعية الفعالة في علاج تساقط الشعر عند الرجال وتمنع حدوث الصلع الذي يعد المشكلة الأشهر عند الرجال.

ووفقا لموقع draxe يكافح زيت بذور اليقطين تساقط الشعر عند الرجال ويمنع الصلع الوراثي حيث إن التحكم في الهرمونات من خلال نظام غذائي صحي هو المفتاح لوقف تساقط الشعر أو عكسه، حيث يرتبط ذلك بزيادة هرمون الأندروجين، ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT) .

تُعد بذور اليقطين علاجاً فعالاً لتساقط الشعر بفضل محتواها من الزنك، الذي يساعد على موازنة الهرمونات وبالتالي يفيد نمو الشعر.

في تجربة سريرية مزدوجة التعمية مضبوطة بالغفل أجريت عام 2014، ظهرت فوائد زيت بذور اليقطين لنمو الشعر فقد أظهر الرجال الذين تناولوا الزيت على مدار 24 أسبوعًا زيادة في عدد الشعر بنسبة 40% في المتوسط.

وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية أن فوائد زيت بذور اليقطين لتساقط الشعر النمطي لدى النساء كانت واضحة، حيث عزز نمو الشعر بطريقة مماثلة لرغوة مينوكسيديل الموضعية بنسبة 5%، وهو علاج شائع لتساقط الشعر.