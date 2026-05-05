وكيل شباب كفر الشيخ يناقش هذه الموضوعات مع أعضاء اتحاد YLY .. صور

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعضاء اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) بالمحافظة، وذلك في إطار فعاليات برنامج "أَهِلْ" تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل الوزارة حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم اتحاد "شباب يدير شباب" منذ انطلاقه، حتى أصبح من أبرز الكيانات التطوعية داخل الوزارة، لما يقدمه من مبادرات ومشروعات ذات أثر مجتمعي ملموس، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتميز بأفكار مبتكرة تسهم في تطوير العمل التطوعي وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع.

وأوضح أن برنامج "أَهِلْ" يستهدف تأهيل وإعداد جيل من القيادات الشبابية القادرة على الإدارة بكفاءة وفاعلية، من خلال تنمية مهارات القيادة، وتحمل المسؤولية، وتعزيز روح المبادرة، بما يسهم في إعداد شباب قادر على اتخاذ القرار وصناعة المستقبل.

كما أشاد وكيل الوزارة بمشاركة اتحاد "شباب يدير شباب" بكفر الشيخ في القافلة المجتمعية المتكاملة، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشركة التنموية القابضة ADQ، وبنك الطعام المصري، وبنك الكساء.

جاء ذلك تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبحضور طاهر الخولى ،معاون المديريه للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومهند عزت، مسؤول اتحاد "شباب يدير شباب" بالمحافظة، وعدد من أعضاء الاتحاد.