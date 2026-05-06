الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هل تنخفض الأسعار قريبًا؟ الحكومة تكشف تطورات مهمة في ملف اللحوم

شيماء مجدي

يبحث المواطنون حاليا عن أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي خاصة مع اقتراب عيد الأضحي ، في ظل جهود حكومية متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مع تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، أن المنظومة الحالية لتوفير اللحوم تعمل بكفاءة عالية نتيجة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين، التي تلعب دورًا محوريًا في تنظيم عمليات الاستيراد وضبط حركة الإمدادات داخل الأسواق.

هل نستورد اللحوم؟

وأوضح "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد" ، أن استيراد اللحوم يتم وفق آليات واضحة واتفاقيات مرحلية مدروسة، تضمن انتظام دخول الشحنات بشكل مستمر، وهو ما ساهم في توفير كميات كافية من اللحوم داخل الأسواق دون حدوث أي أزمات في المعروض.

وأشار إلى أن حالة الانضباط الحالية تعكس نجاح السياسات المتبعة في إدارة هذا الملف الحيوي، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحافظ على استقرار الأسعار نسبيًا.


60 % اكتفاء ذاتي

وفيما يخص ملف الاكتفاء الذاتي، كشف المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة أن الدولة نجحت في الوصول إلى نسبة تقارب 60% من الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء حتى الآن، وهو ما يعد تقدمًا ملحوظًا في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأضاف أن هناك خطة طموحة تعمل عليها الدولة لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم مشروعات التربية والتسمين وتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني.

تطوير الثروة الحيوانية

وشدد "جاد" على أن تطوير قطاع الثروة الحيوانية يرتبط بشكل مباشر بتوفير الأعلاف، باعتبارها العنصر الأساسي في رفع معدلات الإنتاج وجودته.
وأوضح أن وزارة الزراعة بدأت بالفعل في التوسع في زراعة الأعلاف الخضراء، إلى جانب التوسع في محاصيل استراتيجية عالية الإنتاجية مثل الذرة الرفيعة، بهدف دعم منظومة التغذية الحيوانية وتحسين الكفاءة الإنتاجية.

توسع تدريجي لتحقيق الأمن الغذائي


وأكد المتحدث الرسمي أن الدولة تتجه نحو التوسع التدريجي والمدروس في زراعة مختلف محاصيل الأعلاف، بما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات المقبلة.

