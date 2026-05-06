تحقيقات وملفات

كواليس الوداع الأخير .. أسرار جديدة تكشفها أسرة سوبر ماريو بعد معركة مع المرض

أحمد العيسوي

خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الطفل ماريو مجدي، الشهير إعلاميًا بـ“سوبر ماريو”، عقب رحلة طويلة من المعاناة مع المرض، خاضها بشجاعة لافتة رغم صغر سنه، لتتحول قصته إلى مصدر إلهام واسع لكل من تابعها.

شهادة الأسرة.. “لم يكن هناك أي إهمال طبي”

أكد مايكل مجدي، شقيق الراحل، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن الفريق الطبي الذي تولى علاج ماريو قدّم له أقصى درجات الرعاية والاهتمام، نافيًا بشكل قاطع وجود أي إهمال طبي. وقال إن الأطباء كانوا بمثابة أفراد من العائلة، بل أقرب، نظرًا للعلاقة الإنسانية التي جمعتهم بالطفل خلال فترة علاجه.

وأضاف أن الأطباء كانوا يكنّون لماريو حبًا كبيرًا، وهو ما انعكس في تعاملهم معه، حيث حرصوا على دعمه نفسيًا ومعنويًا طوال فترة علاجه ، حتى أنهم حضروا لتقديم واجب العزاء، في مشهد يعكس عمق الروابط الإنسانية التي نشأت بينهم.
 

السبب الحقيقي للوفاة

وأوضح شقيقه أن سبب الوفاة لم يكن مرض السكري كما تردد، بل إصابة بجلطة في المخ، مؤكدًا أن ماريو كان يتعامل مع مرضه بشكل جيد، ولم يكن السكري السبب المباشر في وفاته. ووصفه بـ“شهيد المرض”، مشيرًا إلى أنه واجه معاناته بصبر وإيمان حتى اللحظات الأخيرة.

اللحظات الأخيرة ورسالة حياة

وكشف مايكل عن آخر لقاء جمعه بشقيقه داخل غرفة الرعاية المركزة، حيث كان ماريو في حالة مستقرة نسبيًا، مؤكدًا أن الأسرة كانت مدركة لطبيعة وضعه الصحي. وأضاف أن الطفل الراحل “جاء إلى الحياة ليقدم رسالة إنسانية جميلة، وقد أتمّها بالفعل”، في إشارة إلى تأثيره الكبير على من حوله.

 

دور إنساني ومبادرات داعمة

ولفت إلى أن ماريو كان له دور بارز في التوعية بمرض السكري لدى الأطفال، حيث شارك في فعاليات ومبادرات تهدف إلى توجيه رسائل إيجابية للمجتمع، مؤكدًا أنه كان حريصًا على نقل تجربته للآخرين بطريقة مبسطة تساعد المرضى وأسرهم على التعايش مع المرض دون خوف.

إشادة بالمنظومة الطبية

واختتم شقيق الراحل حديثه بتوجيه الشكر العميق للأطقم الطبية التي رافقت رحلة علاج ماريو، مشيدًا بما قدموه من رعاية واهتمام كبيرين. وكشف أنه حرص على توجيه الشكر لهم بنفسه، حتى في أصعب اللحظات، عندما ذهب لاستلام شقيقه من المستشفى، مؤكدًا أنهم بذلوا كل ما في وسعهم، ووقفوا إلى جانبه حتى اللحظة الأخيرة.

رحل “سوبر ماريو”، لكن قصته ستظل حاضرة في قلوب الكثيرين، كرمز للشجاعة والأمل في مواجهة المرض وتبقى رسالته شاهدة على أن العمر لا يُقاس بعدد السنوات، بل بما يتركه الإنسان من أثر طيب في حياة الآخرين.

