تحذير شديد اللهجة من رئيس هيئة الدواء بشأن المضادات الحيوية | فيديو

وجّه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المصريين بشأن الاستخدام «الجائر» للمضادات الحيوية.

وقال «الغمراوي»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء: «المضادات الحيوية مفيدة وخطيرة، ويجب أن نتعامل معها بحذر شديد، والتعامل مع الدواء بصورة بسيطة أمر خاطئ».

وأضاف: «لا بد أن نوجه رسالة، فرغم أن المضادات الحيوية مهمة، فإنها لا تُستعمل إلا تحت إشراف طبي وبوصفة طبية؛ لأن استخدامها يُكوّن مناعة لدى الميكروب نفسه، وعندما يحتاجها الإنسان لا تعطي نتيجة».

وتابع: «المضادات الحيوية من أخطر المستحضرات الدوائية الموجودة، وهذه رسالة لا بد أن يستوعبها الناس، ويجب أن تؤخذ تحت إشراف طبيب، وليس لكل مرض، فكل 100 علبة دواء تُباع، منها 11% مضادات حيوية، وهي نسبة كبيرة».

واستطرد: «خطورتها تكمن في أنه إذا تكوّنت مناعة لدى الميكروب، فإن أي دور برد قد يحصد مئات الأرواح؛ لأن الجسم لن يكون لديه مناعة، وهذه خطورة استخدامها، ولذلك يجب أن يكون المضاد الحيوي بوصفة طبية، وليس للاستعمال الجائر».

تُستعمل في حالات الضرورة القصوى

وأردف: «هيئة الدواء بدأت تنظيم استخدام المضادات الحيوية التي تُستعمل في حالات الضرورة القصوى، ونعتبرها أمرًا يمس الأمن القومي، وتم منع بيعها، وكذلك منع إعطائها في الصيدليات، ولا تُؤخذ إلا داخل المستشفيات».