حازم إمام ضيف محمود سعد في كامل العدد

يحل لاعب كرة القدم حازم إمام، ضيف علي الإعلامي محمود سعد، في برنامجة كامل العدد، والذي يتم تصويره علي مسرح الفلكي.

الحلقة من المقرر تصويرها يوم الجمعة القادمة، وسيتم اذاعتها خلال الفترة القادمة علي تطبيق الجزيرة 360.





أعلن الإعلامي محمود سعد حذف فيديو حلقة الدكتور ضياء العوضي من قناته على يوتيوب، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن منع نشر أو تداول أي محتوى خاص به.

وكتب محمود سعد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «بناءً على اتصال من المستشار ياسر معبدي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تم حذف فيديو حلقة د. ضياء العوضي من قناة اليوتيوب، التزامًا بقرار المجلس بمنع نشر أو تداول أي مقاطع مصورة أو مسموعة أو مقروءة للدكتور ضياء العوضي».

ولم يكشف محمود سعد عن تفاصيل إضافية بشأن القرار أو أسباب منع تداول المحتوى الخاص بالدكتور ضياء العوضي