محافظ أسيوط: قوافل طبية مجانية توقع الكشف على 1964 حالة بالغنايم

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات بمركزي الغنايم والقوصية، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن القوافل، التي تُنظم بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، نجحت خلال يومين بمركز الغنايم في توقيع الكشف الطبي على 1964 حالة، وسط إقبال كبير من المواطنين.

وأشار إلى أن اليوم الثاني من القافلة، والذي شمل تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، شهد فحص 1195 حالة، تم على إثرها تحويل 64 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة.

فيما شهد اليوم الأول، المخصص لطب وجراحة العيون، توقيع الكشف على 769 حالة، مع تحويل 85 حالة لإجراء تدخلات جراحية، إلى جانب حصر 370 حالة تحتاج إلى نظارات طبية.

وأكد محافظ أسيوط أن القوافل الطبية تواصل أعمالها وفق الجدول الزمني، حيث تنتقل إلى مركز القوصية يومي 6 و7 مايو، مع العمل على تذليل أية معوقات لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب.

وأضاف أن هذه القوافل تستهدف تقديم خدمة صحية متكاملة تشمل الكشف والعلاج المجاني وإجراء العمليات للحالات المستحقة داخل نطاقهم الجغرافي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتيسيرات اللازمة لإنجاح القوافل، مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان وصول الخدمة الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، في إطار بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة.