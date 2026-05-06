مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد فرص التعرض للإجهاد ونقص السوائل، ما قد يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي. ورغم أن الفيروسات لا تختفي تمامًا في هذا الفصل، فإن تقوية المناعة من خلال الغذاء تُعد خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة. الخبر الجيد أن هناك أطعمة صيفية سهلة ومتوفرة يمكنها دعم الجسم بشكل طبيعي دون الحاجة إلى مكملات.

لماذا تضعف المناعة في الصيف؟

يظن البعض أن المناعة تكون أقوى في الصيف، لكن الواقع مختلف. فالتعرق الشديد، وقلة شرب الماء، وتناول الأطعمة السريعة، كلها عوامل تؤدي إلى ضعف الجسم. كما أن التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة قد يسبب إجهادًا يؤثر على قدرة الجسم في مقاومة العدوى، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أهم الأكلات التي تقوي المناعة في الصيف

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

1. الفواكه الغنية بفيتامين C

مثل البرتقال، الجوافة، الكيوي، والفراولة. هذه الفواكه تساعد على:

تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء

مقاومة العدوى

تقليل الالتهابات

يمكن تناولها كوجبة خفيفة أو عصير طبيعي بدون سكر.

2. الخضروات الورقية

مثل السبانخ والجرجير والخس، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. تساعد على:

دعم الجهاز المناعي

تحسين الهضم

تنظيف الجسم من السموم

يفضل تناولها طازجة في السلطات.

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

3. الزبادي

يحتوي على بكتيريا نافعة تُحسن صحة الأمعاء، والتي تلعب دورًا مهمًا في المناعة. كما يساعد الزبادي على:

تهدئة المعدة

تقليل الالتهابات

تعزيز الهضم

يمكن تناوله يوميًا خاصة في المساء.

4. الثوم والبصل

رغم رائحتهما القوية، إلا أنهما من أقوى الأطعمة الطبيعية لدعم المناعة. يحتويان على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويساعدان في:

تقوية الدفاعات الطبيعية للجسم

مقاومة نزلات البرد

تحسين الدورة الدموية

5. المكسرات

مثل اللوز والجوز، وهي مصدر غني بفيتامين E والدهون الصحية. تساعد على:

تقوية المناعة

دعم صحة القلب

تقليل الالتهابات

يُفضل تناولها بكميات معتدلة.

6. الأسماك

خاصة الغنية بأحماض أوميجا 3 مثل السلمون والسردين. هذه الدهون الصحية:

تقلل الالتهابات

تدعم الجهاز المناعي

تحسن وظائف الجسم بشكل عام



7. الماء والمشروبات الطبيعية

رغم أنه ليس طعامًا، إلا أن الماء عنصر أساسي. شرب كميات كافية من الماء يساعد على:

ترطيب الجسم

طرد السموم

دعم وظائف المناعة

كما يمكن تناول مشروبات طبيعية مثل النعناع والليمون.

أطعمة تضعف المناعة في الصيف

للحفاظ على مناعتك، يجب أيضًا تجنب:

المشروبات الغازية

الأطعمة المقلية

السكريات الزائدة

الوجبات السريعة

هذه الأطعمة قد تُضعف الجسم وتزيد من فرص الإصابة بالأمراض.

نصائح مهمة لتعزيز المناعة