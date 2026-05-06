بالشورت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

لفتت لقاء الخميسي الأنظار بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية تيشيرت باللون الاحمر و شورت ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وفي سياق آخر أعلنت الفنانة لقاء الخميسي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة عنها أو يتجاوز في حقها بتعليقات خارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت لقاء الخميسي عبر فيسبوك: إنذار ! أي معلومات مغلوطة وأي تعليقات خارجة عن السياق في صفحات " فيس بوك " أو إنستجرام والتيك توك سيتم التدخل والتعامل معها بشكل قانوني يمنتهى السرعة.