استعدادات مكثفة لجنازة هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

قال محمد عادل، مراسل قناة “إكسترا نيوز”، إن مسجد "أبو شقة" بمدينة 6 أكتوبر يشهد استعدادات مكثفة لاستقبال جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي، الموافق 3 مايو، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وأوضح عادل، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستعدادات داخل المسجد جرت على قدم وساق تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان عقب صلاة الظهر، وسط حضور إعلامي واسع لوسائل إعلام محلية وإقليمية، إلى جانب قنوات عربية حرصت على تغطية مراسم التشييع.

وأشار إلى أن جثمان الفنان الراحل وصل إلى مصر مساء أمس، الثلاثاء، قادمًا من باريس، حيث كان يتلقى العلاج خلال الفترة الأخيرة في أحد المستشفيات هناك، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى بمدينة الشيخ زايد، تمهيدًا لوصوله إلى المسجد لإقامة الجنازة.

وأضاف أن الراحل، الذي يُلقب بـ"أمير الغناء العربي"، يُعد أحد أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي، إذ ترك إرثًا فنيًا كبيرًا خلال مسيرته الممتدة لعقود.

ولفت إلى أن مسيرته الفنية تضمنت ما يقرب من 30 ألبومًا غنائيًا وأكثر من 600 أغنية، تنوعت بين الأغاني العاطفية والوطنية والطربية، من أبرزها “الدهب” و“شمس الحرية” و“بلدي يا بلدي”، بالإضافة إلى دويتو شهير مع الفنان محمد ثروت.