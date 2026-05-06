محافظ الغربية: استمرار الجهود لتحسين المظهر الحضاري بالمداخل والمحاور الرئيسية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال الدهانات ورفع الكفاءة الجارية بطريق طنطا – شوبر بنطاق الوحدة المحلية بشوبر التابعة لمركز طنطا، في إطار خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمداخل والطرق الرئيسية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية، أن الأعمال تأتي ضمن جهود متواصلة لإضفاء وجه حضاري لائق بمداخل المدن والقرى، من خلال تنفيذ أعمال الدهانات والتطوير ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، بما يسهم في تحسين المظهر العام وخلق بيئة أكثر تنظيمًا وجمالًا للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لكافة أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والمدن، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالشكل الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.