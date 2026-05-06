مواطن فرنسي ضمن قائمة المخالطين المحتملين بعد رحلة جوية استقلها مصاب بفيروس «الهانتا»

ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أنه تم تحديد مواطن فرنسي ضمن قائمة المخالطين المحتملين، بعدما كان على متن رحلة جوية استقلها أحد المصابين بفيروس الهانتا (Hantavirus) قبل دخوله المستشفى.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات الوبائية لا تزال متواصلة، لا سيما فيما يتعلق بتتبع المخالطين للحالات المؤكدة، سواء على متن السفينة التي شهدت تسجيل الإصابات بالفيروس أو في جنوب أفريقيا.

وفي هذا السياق، قامت المديرية العامة للصحة بفرنسا بتعبئة عدد من الهيئات المختصة، من بينها "الصحة العامة"، و"تنسيق الاستجابة للطوارئ البيولوجية" (COREB)، إضافة إلى المركز الوطني المرجعي لفيروسات الهانتا، وذلك تحسبًا لتفعيل إجراءات المتابعة والرعاية الصحية عند الحاجة.

كما يواصل مركز الأزمات الصحية التنسيق مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بهدف التحضير لعمليات إعادة المواطنين الفرنسيين، فور توفر الظروف الصحية المناسبة لذلك.