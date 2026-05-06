هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على عدة مناطق أوكرانية.. تفاصيل

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن الهدنة المعلنة من جانب أوكرانيا شهدت، حتى الآن، أكثر من 50 خرقًا متتاليًا، نتيجة استهدافات روسية واسعة النطاق باستخدام الطائرات المسيّرة، مشيرًا إلى أن الجانب الأوكراني يري أن روسيا تتجاهل الهدنة.

وأوضح المراسل خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن السلطات في مدينة سومي أعلنت عن استهداف مسيرتين على الأقل لمركز المدينة، ما أدى إلى تضرر منشأة تعليمية تضم روضة أطفال، حيث تعمل فرق الإنقاذ منذ نحو ساعة ونصف على إجلاء الأطفال والموظفين العالقين بعد انهيار أجزاء من المبنى.

وأضاف أن الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي سجلت خروقات مستمرة منذ منتصف الليل وحتى اللحظة، بالتزامن مع رصد تحليق طائرات مسيّرة في كل من خاركيف وزابوريجيا، التي أعلنت عن ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 48 شخصًا، إثر هجوم بصاروخ باليستي استهدف وسط المدينة يوم أمس.

وأشار إلى استمرار العمليات القتالية، التي تصفها السلطات الأوكرانية بـ"الأعمال العدائية"، فيما نقل عن مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذيره من أن عدم التزام روسيا بالهدنة قد يدفع كييف إلى عدم الاعتراف بأي هدنة مقبلة خلال يومي 8 و9 مايو، مع احتمال تصعيد إضافي في حال استمرار القصف.