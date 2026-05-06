دعاء حفظ النعم من الزوال .. ردّد 12 كلمة في الصباح والمساء

دعاء حفظ النعم من الزوال لعله من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، خلال هذه الأيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أصبح منكم معافي فى جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها))، فعلى العبد أن يشكر الله كل يوم فى الصباح والمساء على جميع النعم التي انعم الله منحها الله له، فربما يوجد أحد يتمنى أن يرزقه الله النعمة التي لديك وانت لا تقدرها، ويبحث الكثير عن دعاء حفظ النعم من الزوال فشكر الله يكون في كل الأحوال قال تعالى" وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"..لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء حفظ النعم من الزوال.

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

شرح الدعاء بالتفصيل

يُعد دعاء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك من أشمل الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المرء في حياته، لأن هذا الدعاء يشمل طلب الدنيا والآخرة معًا.

(اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك): يستعيذ الإنسان هنا من زوال النعم التي تتواجد في حياته، ويرى العلماء أن هذا الدعاء جامع بين نعم الدين والدنيا، وأولها نعمة الإسلام التي أنعم بها الله على أمة النبي محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام-، لذلك فإن العبد عندما يستعيذ الله من زوال النعم وذهابها عنه، فإنه يقصد نعمة الدين الحنيف، والنعم الدنيوية الأخرى.

(وتحوُّل عافيتك): المقصود هنا الاستعاذة من تحول الحال إلى الحال الأسوأ، بأن تذهب هذه النعم عن الإنسان أو أنه يستغلها في معصية الخالق -سبحانه وتعالى- مما يتسبب في تحول حال الإنسان من الأفضل للأسوأ.

(وفُجاءة نقمتك): يطلب العبد من ربه هنا، أن يحميه من المصائب المفاجأة التي يكون وقعها على الإنسان أشد وأسوأ، وقال بعض أهل العلم أن المقصود من هذه الجملة بصورة خاصة هو الموت المفاجئ لأنه أعظم المصائب في هذه الدنيا حيث كان يكرهه السلف ويستعيذون منه دائمًا.

(وجميع سخطك): أحد أفضل الأجزاء في هذا الدعاء بل إنه من أعظم الأدعية على الإطلاق، لأن المرء يستعيذ هنا من سخط الله وغضبه، والذي يأتي من فعل المعاصي والذنوب، أي أن المسلم يطلب من الله أن يحميه من كل ما يغضبه ابتغاء وجهه الكريم، لأن رضا الله يأتي بعده كل الخير كما جاء في الحديث الشريف.. «ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ بسخط ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﺿﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺿﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ بسخط ﺍﻟﻠﻪ سخط ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وأسخط ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ».

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمهوأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».



دعاء حفظ النعم من الزوال مستجاب

«اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلمني كيف أشكرك، يا من لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك، وعظيم سلطانك، الحمد لله يُجيب من ناداه نجيا، ويزيدُ من كان منه حيِيا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا».

«ربي اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطاوعًا، لك مخبتًا، إليك أواهًا منبيًا، الحمد لله رب العالمين حمدًا لشُكرهِ أداءً، ولحقهِ قضاءً، ولِحُبهِ رجاءً ولفضلهِ نماءً ولثوابهِ عطاءً».

«اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

«اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».