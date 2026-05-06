جلسة تشاورية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية بأسوان

ناقشت الجلسة التشاورية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية بأسوان سبل تعظيم القيمة المضافة لمنتجات (التمور، المانجو، والدوم) ودعم التكتلات الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية أسوان 2040 لتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة.



مشروع "مركز قرية فارس" المتكامل



أعلن المحافظ عن قرب الانتهاء من المركز النموذجي بقرية فارس (مركز كوم أمبو) خلال 7 أشهر، وتتمثل مهامه في:

التصنيع والتعبئة: توفير منظومة متكاملة لتجهيز التمور والمانجو والحاصلات الزراعية.

الهوية التجارية: العمل على إنشاء علامة تجارية عالمية للمنتجات الأسوانية، مع مراعاة الهوية البصرية والبيئية للمنطقة.

دعم المبتكرين: تخصيص مساحة لعرض المنتجات الإبداعية المرتبطة بالنخيل لأبناء المحافظة.

الجلسة التشاورية



الأهداف الاستراتيجية

دعم المزارعين: فتح آفاق استثمارية جديدة وتشجيع عمليات التصنيع والتجفيف محلياً.

التنمية الاقتصادية: خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء أسوان.

التكامل المؤسسي: المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ أن أسوان "محافظة زراعية أولاً"، وأن الجهاز التنفيذي ملتزم بتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات التي تساهم في تسويق المنتجات بفعالية، لترسيخ مكانة أسوان كعاصمة للاقتصاد الأفريقي.