مدبولي: مضاعفة إنتاج الألومنيوم وتعزيز الدور الإقليمي لمصر.. ومنفتحون على أي ملاحظات بقانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتجه نحو مضاعفة إنتاج مصنع الألومنيوم في إطار خطط الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

الثقة في الكفاءات المصرية

وأشار مدبولي خلال مؤتمرصحفي إلى أن مصر تواصل ترسيخ دورها الإقليمي في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن دولة لبنان تستعين حاليًا بالخبرات المصرية لإعادة رسم خريطة الغاز لديها، وهو ما يعكس الثقة في الكفاءات المصرية ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أنه سبق تقديمه ثم سحبه لإعادة النظر فيه في ضوء عدد من الملاحظات، مشيرًا إلى أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين الانتهاء من إعداد مشروعين قانونيين وإحالتهما إلى مجلس النواب المصري.

وأوضح مدبولي أنه فور إحالة القوانين أُثيرت العديد من الملاحظات، مؤكدًا أن الحكومة تدرك طبيعة هذا القانون كونه يمس أطرافًا متعددة قد تتباين مصالحها، ما يجعل أي نص قد يُفسر على أنه منحاز لطرف دون آخر محل نقاش.

تشكيل لجنة مشتركة داخل البرلمان

وأكد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة الكامل على إجراء أي تعديلات مقترحة، مشيرًا إلى أنه تم تضمين توصية ضمن بيان الإحالة بضرورة تشكيل لجنة مشتركة داخل البرلمان لصياغة القانون بشكل توافقي، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية ليس حكرًا على الحكومة، بل هو نتاج حوار مجتمعي واسع يهدف لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.