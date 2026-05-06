وفاة مدير الحماية المدنية بسمالوط اختناقًا بالغاز داخل منزله

توفي، مدير الحماية المدنية داخل منزله بمركز سمالوط شمال المنيا؛ إثر تسرب للغاز.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا يفيد وفاة مدير الحماية المدنية بمركز سمالوط شمال المحافظة، إثر تسرب الغاز داخل منزله.

وعلى الفور، تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبتوقيع الكشف الطبي، أوضح مفتش الصحة في تقريره، أن سبب الوفاة يرجع إلى اسفكسيا الاختناق بالغاز، نتيجة استنشاق غاز أثناء الاستحمام، مما أدى إلى وفاته في الحال، دون وجود شبهة جنائية.

ومن جهتها نعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وفاة الرائد هشام ذكري مدير الحماية المدنية بسمالوط، والذي وافته المنية اليوم.

وتقدمت الوحدة المحلية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه بمديرية الأمن، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.