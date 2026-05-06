السفير المصري في فيينا يرأس اجتماعا مشتركا مع يونيدو لبحث التعاون مع إفريقيا

ترأس السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا والمندوب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأممية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الإفريقية، اجتماعاً للمجموعة لتناول شراكة دول القارة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والاتحاد الأوروبي ودوله لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.

وقد شارك في الاجتماع جيرد مولر، مدير عام اليونيدو إلى جانب سفراء وممثلي الدول الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح نصر - في كلمته - أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واليونيدو تمثل أهمية للدول الإفريقية لدعم جهود وضع الخطط الصناعية الوطنية والقارية التي تم تبنيها من قبل الاتحاد الإفريقي موضع التنفيذ، مشيراً إلى وجود فجوة تمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا تقدر بنحو 4 تريليونات دولار، وإلى أن حصة أفريقيا من الناتج الصناعي العالمي لا تزال دون الطموح.

وشدد رئيس المجموعة الإفريقية على ضرورة ربط استثمارات البنية التحتية والمناطق الصناعية بسلاسل التوريد الإقليمية، تفعيلاً لاتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) التي تخدم سوقاً يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وربطها سلاسل الإمداد العالمية كركيزة أساسية للنمو، مضيفاً أن أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الرهان الرابح، حيث ستصبح أفريقيا صاحبة أكبر قوة عاملة عالمياً بحلول 2030، مما يجعلها شريكاً مثالياً لتحقيق نمو صناعي مستدام يوفر فرص العمل للشباب.

وفي سياق التحديات الراهنة، تناول المندوب الدائم لمصر مخاوف القارة من "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) وتأثيرها على تدفق الصادرات الأفريقية، مؤكداً التزام أفريقيا بالتحول الأخضر شريطة أن يكون انتقالاً عادلاً ومدعوماً بتمويل مناخي وتقنيات حديثة.