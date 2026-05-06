أحمد خالد يشيد بابتكارات طلاب “مبتكرو الطاقة 2026” ويؤكد دعم البحث العلمي والطاقة البديلة

شارك النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة «مبتكرو الطاقة 2026»، والتي أُقيمت بمعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت الفعالية بحضور الدكتور سامح البيطار، عميد المعهد، والدكتور ناصر الأعصر، والدكتورة هند جلال ممثلة مؤسسة «حياة كريمة»، في إطار دعم الأنشطة العلمية والمجتمعية التي تنظمها وحدة خدمة المجتمع والاستدامة بالمعهد.



إشادة بالمشروعات الطلابية في مجال الطاقة النظيفة

وأشاد النائب أحمد خالد ممدوح بالمستوى المتميز لمشروعات الطلاب، خاصة تلك التي تعتمد على الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، مؤكدًا أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بنقص الطاقة.

وأشار إلى أن دعم مثل هذه المبادرات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الابتكار في مواجهة الأزمات، ويؤكد الدور الحيوي للشباب في تقديم حلول مستدامة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.



رسائل تحفيزية للشباب ودعوة لتعزيز الإنفاق على البحث العلمي

ووجه النائب رسالة للطلاب، دعاهم خلالها إلى الثقة في قدراتهم والإيمان بأفكارهم، وعدم الالتفات إلى الإحباط أو اليأس، مؤكدًا أن الفشل والتعلم من الأخطاء يمثلان الطريق الحقيقي للنجاح.

كما شدد على أهمية دعم البحث العلمي ورعاية المخترعين، داعيًا إلى زيادة الإنفاق على الأبحاث العلمية من خلال الأطر التشريعية، إلى جانب تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي لخدمة المجتمع والوطن.



خطوات مستقبلية لدعم المشروعات الطلابية وربطها بالاستثمار

وفي ختام الفعالية، تم الاتفاق على عقد سلسلة من الجلسات التدريبية خلال الفترة المقبلة، تستهدف تأهيل الطلاب وتطوير أفكارهم، إلى جانب تبني عدد من مشروعاتهم من خلال حزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما يجري التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من جهات التمويل الخاصة، تمهيدًا لتنظيم ملتقى استثماري يربط بين أفكار الطلاب المبتكرة وفرص التمويل والتنفيذ على أرض الواقع.