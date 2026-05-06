البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن وحدة غوص تابعة للبحرية المغربية انضمت إلى عمليات البحث عن جنديين أمريكيين مفقودين خلال مناورات "الأسد الإفريقي" العسكرية.



وأوضح موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر أنه "خلال الساعات القليلة الماضية، تم نشر غواصين عسكريين في عمليات بحث وإنقاذ، حيث يقومون بتفتيش الكهوف والشقوق تحت الماء بالقرب من كاب درعة، بمنطقة طانطان".

وأشارت المصادر إلى أن "مختلف الوحدات المتخصصة في البحث والإنقاذ، تكثف عملياتها منذ 2 مايو الجاري، من أجل العثور على الجنديين الأمريكيين المفقودين، على هامش مشاركتهما في مناورات الأسد الإفريقي".

وأضافت أن "عدة سفن حربية، وقوات مشاة، ووحدات هندسية عسكرية، ومروحيات، وطائرات مسيرة تشارك أيضا في عملية البحث عن الجنديين"، مؤكدة أن عملية الإنقاذ "لا تزال جارية".

وتواصل عناصر الجيشين المغربي والأمريكي، عملية البحث عن الجنديين المفقودين في جنوبي المغرب، وذلك لليوم الرابع.