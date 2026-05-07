مساعد وزير الخارجية الأسبق: ترامب يتبع استراتيجية الغموض الاستراتيجي في ملف إيران

قال يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يعتقد أن التحرك الأمريكي، فيما يُسمى بمشروع الحرية، والذي يُطرح في أساسه كمشروع إنساني، قد يكون في الواقع جزءًا من سياسة أو استراتيجية الغموض الاستراتيجي التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف خلال استضافته على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المرحلة تتزامن، من وجهة نظره، مع تحركات ومفاوضات تجريها باكستان بالتعاون مع مصر والمملكة العربية السعودية، وربما بمشاركة أطراف أخرى مثل قطر وتركيا.

وأوضح أن هذا الغموض الاستراتيجي الأمريكي، إذا ما تم ربطه أيضًا بموضوع الحشد العسكري في هذه المرحلة، وكذلك الاعتداء على الزوارق البحرية الإيرانية، قد يشير إلى تمهيد لخطوات أكبر، ربما تشمل تدخلًا بريًا في إيران.

وأشار إلى أن ذلك يأتي، في رأيه، في إطار محاولات من الرئيس ترامب للتغلب على ما يعتبره نجاحًا إيرانيًا في الصمود حتى الآن، عبر أدوات السياسة والدبلوماسية، إلى جانب توظيف الغموض الاستراتيجي.