The Fast and the Furious ضمن برنامج مهرجان كان في احتفال استثنائي.. تفاصيل

يستعد Festival de Cannes لاستضافة حدث سينمائي حافل بالإثارة، حيث يعود فيلم The Fast and the Furious، الذي أطلق واحدة من أشهر الظواهر الثقافية في العالم، ليخطف الأضواء على جادة «لا كروازيت» في عرض استثنائي.



ويأتي هذا الحدث احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق سلسلة سينمائية تركت بصمة بارزة في تاريخ السينما العالمية، إذ يحتضن «غراند تياتر لوميير» عرضًا خاصًا مساء الأربعاء 13 مايو في تمام الساعة 11:45 ليلًا، حيث ستتردد أصداء هدير المحركات في أرجاء القاعة.



تعود بداية القصة إلى 22 يونيو 2001، عندما أطلقت Universal Pictures فيلمها الذي تدور أحداثه في عالم سباقات الشوارع في لوس أنجلوس، من إنتاج Neal H. Moritz وإخراج Rob Cohen. وشارك في بطولته كل من Vin Diesel بدور دومينيك توريتو، وPaul Walker بدور براين أوكونر، إلى جانب Jordana Brewster وMichelle Rodriguez، ليحقق الفيلم نجاحًا عالميًا غيّر قواعد أفلام الحركة.



ومن المقرر أن يشهد العرض الخاص في قصر المهرجانات حضور عدد من نجوم العمل، يتقدمهم فين ديزل وجوردانا بروستر، إلى جانب المنتج نيل إتش موريتز، وكذلك Meadow Walker، ابنة النجم الراحل بول ووكر.



وعلى مدار 11 فيلمًا، تمكنت سلسلة «فاست آند فيوريوس» من تحقيق أكثر من 7 مليارات دولار في شباك التذاكر عالميًا، لتصبح أنجح وأطول سلاسل Universal Pictures على الإطلاق. كما ضمت السلسلة مجموعة متميزة من النجوم، من بينهم Tyrese Gibson، وLudacris، وSung Kang، وNathalie Emmanuel.



وفي سياق متصل، أعلنت يونيفرسال عن فصل جديد مرتقب من السلسلة بعنوان «Fast Forever»، من المقرر طرحه في دور العرض بتاريخ 17 مارس 2028، في استمرار لواحدة من أنجح السلاسل السينمائية في تاريخ هوليوود.

